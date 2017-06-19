Türkiye Atletizm Federasyonu, Gediz Kaymakamlığı ve Gediz Belediyesi öncülüğündeki seçmelere, Genç Kadınlarda 34, Genç Erkeklerde 68, Büyük Kadınlarda 26, Büyük Erkeklerde 42 sporcu olmak üzere 34 ilden 170 sporcunun katıldı. Milli Takım seçmelerini, Gediz Kaymakamı Avni Kula, Gediz Belediye Başkanı Dr. Mehmed Ali Saraoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Turgut Çıtak, AK Parti Gediz İlçe Başkanı Av.Mesut Yörük, Türkiye Atletizm Federasyonu Fatih Çintimar, Türkiye Atletizm Federasyonu AS Başkanı Muzaffer Karadeniz, Federasyon Dağ Koşuları Koordinatörü Hasan Babaç, Kütahya Gençlik Spor İl Müdürü Sadık Ölçen, Belediye Meclis üyeleri, Gediz Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Muhammet Keskin de izledi.

Yarışma sonunda; Genç Bayanlar kategorisinde Bahar Atalay (Van) birinci, Özlem Özdemir (Gediz) ikinci, Selma İsot (Tokat) üçüncü oldu.

Genç Erkekler kategorisinde Cihan Kaçmaz (Ağrı) birinci, Ahmet Alkanoğlu (Mardin) ikinci, Emrah Gönen (Ağrı) üçüncü oldu.

Büyük Bayanlar kategorisinde Nursel Karataş (Mersin) birinci, Yasemin Can (İstanbul) ikinci, Burcu Büyükbezgin (Afyon) üçüncü oldu.

Büyük Erkekler kategorisinde Ferhat Bozkurt (Bitlis) birinci, Ramazan Karagöz (Ağrı) ikinci, Ahmet Alan (Antalya) üçüncü oldu.

Yarışmalar sonunda düzenlenen ödül töreninde sporculara protokol üyşeleri tarafından madalyaları verildi.

Muratdağı Termal Kayak Merkezi’nde düzenlenen yarışlarda dereceye giren sporcular, Avrupa Dağ Koşusunda ülkemizi temsil edecekler.

Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası ve Milli Takım seçmelerinin Muratdağı Termal Kayak Merkezi’nde yapılmasının kendileri için büyük bir önem taşıdığını ifade eden Gediz Belediye Başkanı Dr. Mehmed Ali Saraoğlu; “Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası ve Milli Takım seçmeleri yarışmasında ödül kazanan sporculara ve yarışmaya katkı sağlayan bütün yöneticilere başta Türkiye Atletizm Federasyonu olmak üzere teşekkür ediyorum. Bu aynı zamanda Ege Bölgesi’nin en yüksek dağı olan Murat Dağı’nın tanıtımı için önemli bir organizasyon oldu. Emeği geçen herkese ve burada başarı gösteren tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. Dileğimiz, Muratdağı’nı sadece ilimiz ve ülkemizde değil dünyanın hizmetine sunmaktır” dedi.