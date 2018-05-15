Türkiye dördüncüsü oldular

DPÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğretim üyesi Doç. Dr. Alparslan Ünveren’in antrenörlüğünü yaptığı ve öğrencileri; Koray, Cihat, Tunç, Bünyamin, Özgür, İhsan, Ozan, Ramazan, M.Emre, Burak, Nazmi ve Rıfat’ın yer aldığı Erkek Voleybol Takımı, DPÜ tarihinde bir ilke imza attı.

Süper Lig müsabakalarında B Grubunda Gaziosmanpaşa, İstanbul Gedik, İstanbul Aydın ve Balıkesir üniversitelerini yenerek namağlup grup birincisi olarak Final Grubu’na kalmıştı.

DPÜ Erkek Voleybol Takımı; yarı finalde iyi bir mücadele göstermesine rağmen, birçok sporcusu A Milli takımda yer alan Beykent Üniversitesi’ne 3-1 ve üçüncülük müsabakasında İstanbul Üniversitesine 3-1 mağlup oldu.

10 yıldır Üniversiteler Süper Lig’de mücadele eden DPÜ Erkek Voleybol takımı; Gazi, Gedik, Gaziosmanpaşa, Gelişim, Balıkesir, Sakarya üniversitelerini geride bırakarak Türkiye dördüncülüğü kupasını aldı. (EFE)