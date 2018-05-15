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15 Mayıs 2018 20:24

Türkiye dördüncüsü oldular

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nun Erkek Voleybol Takımı, Adana Çukurova Üniversitesi’nde düzenlenen ’Üniversiteler Büyük Final Süper Ligi’nde Türkiye dördüncüsü oldu.

Türkiye dördüncüsü oldular

15 Mayıs 2018 20:24


DPÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğretim üyesi Doç. Dr. Alparslan Ünveren’in antrenörlüğünü yaptığı ve öğrencileri; Koray, Cihat, Tunç, Bünyamin, Özgür, İhsan, Ozan, Ramazan, M.Emre, Burak, Nazmi ve Rıfat’ın yer aldığı Erkek Voleybol Takımı, DPÜ tarihinde bir ilke imza attı.


Süper Lig müsabakalarında B Grubunda Gaziosmanpaşa, İstanbul Gedik, İstanbul Aydın ve Balıkesir üniversitelerini yenerek namağlup grup birincisi olarak Final Grubu’na kalmıştı.


DPÜ Erkek Voleybol Takımı; yarı finalde iyi bir mücadele göstermesine rağmen, birçok sporcusu A Milli takımda yer alan Beykent Üniversitesi’ne 3-1 ve üçüncülük müsabakasında İstanbul Üniversitesine 3-1 mağlup oldu.


10 yıldır Üniversiteler Süper Lig’de mücadele eden DPÜ Erkek Voleybol takımı; Gazi, Gedik, Gaziosmanpaşa, Gelişim, Balıkesir, Sakarya üniversitelerini geride bırakarak Türkiye dördüncülüğü kupasını aldı. (EFE)




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