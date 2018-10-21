Türkiye Kros Şampiyonası Kütahya'da yapıldı

Türkiye Kros Şampiyonası, Kütahya ev sahipliğinde Perli Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) tarafından 2018 yılı faaliyet programı kapsamında düzenlenen Türkiye Kros Şampiyonası'na Vali A.Hamdi Nayir, AK Parti Kütahya Milletvekilleri Ahmet Tan ile Ceyda Çetin Erenler, AK Parti 25 ve 26. Dönem Kütahya Milletvekili Şükrü Nazlı, TAF Başkanı Fatih Çintimar, Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Kölgeli, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Sadık Ölçen ile 45 ilden 300 sporcu katıldı.

Şampiyonanın güzel bir atmosferde gerçekleştirildiğini ifade eden TAF Başkanı Fatih Çintimar, “Bu şampiyona, Avrupa Kros Şampiyonası ve Balkan Kros Şampiyonası için milli takım seçme niteliği taşıyor. Kütahya'nın bizim için önemli olan taraflarından bir tanesi dünya şampiyonu atletimiz Halil Akkaş'ın burada olması. Halil Akkaş'ın federasyonumuzda sorumlu olması hem bizim için hem de burada yapılan yarışma için son derece önemli” dedi.

Kütahya'nın spor adına güzel bir gün yaşadığını ifade eden Vali A.Hamdi Nayir, Türkiye Kros Şampiyonası'na ev sahipliği yapmaktan mutluluk ve onur duyduğunu kaydetti.

Şampiyonada büyük erkekler 10 kilometre koşuda Cihat Ulus birinci, Onur Aras ikinci, Ramazan Karagöz üçüncü oldu. Büyük kadınlar 8 kilometre koşuda Tubay Erdal birinci, Fatma Demir ikinci, Demet Dinç üçüncülüğü elde etti. 20 yaş altı kadınlar 4 kilometre koşuda Derya Kunur birinci, Emine Akbingöl ikinci, Urkuş Işık üçüncü sırayı aldı. 20 yaş altı erkekler 6 kilometre koşuda Ayetullah Aslanhan birinci, Ramazan Baştuğ ikinci, Abdullah Özdemir üçüncü oldu. 23 yaş altı kadınlar 6 kilometre koşuda Büşra Nur Koku birinci, Bahar Atalay ikinci, Burcu Subatan üçüncü sırada yarışı bitirdi.

Şampiyona sonunda dereceye giren sporculara madalyaları Vali A.Hamdi Nayir ile diğer protokol üyeleri tarafından verildi.