"Türkiye, üzerinde sürekli planlar yapılan bir ülke"

Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Nafi Güral Fen Lisesi'ni ziyaret etti. Nayir, okuldaki ziyaretine 9. sınıf öğrencileriyle başladı. 10., 11. ve 12. sınıfları da ziyaret edip öğrencilerin derslerine katılan Vali Nayir öğrencilerle sohbet etti, nasihatler verdi.

Öğrencilerden kendilerine güvenmelerini ve önlerine çıkan engelleri başarıya giden yolda birer basamak olarak görmelerini isteyen Vali Nayir, “Hem devlet imkanları hem de hayırsever vatandaşlarımızın imkanlarıyla, eğitimin altyapısında daha iyi noktalara gidiyor, daha güzellerini hazırlamaya çalışıyoruz. Biz altyapıyı tamamlıyoruz; ama üstyapı da da sizlerin gayretini bekliyoruz. İnşallah ailelerin, milletimizin ve ülkemizin umudu olan sizler bunların karşılığını fazlasıyla vereceksiniz. Vakit çok tez geçiyor. Kendinize güvenin, bugünlerin, bu sıralardaki arkadaşlarınızın kıymetini bilin. Hayatta ne yaparsanız yapın, ne olursanız olun en iyisi olun. Sıradan olmayın. Seçtiğiniz işin en iyisini yapabilecek kapasitedesiniz, bizler size güveniyoruz. Eksik kalmasın, sizde kendinize güvenin. Çıtayı ne kadar yüksek tutarsanız o kadar başarılı olursunuz. Hayatta önünüze gelen engeli engel diye görmeyin, basamak olarak görün” şeklinde konuştu.

Türkiye'nin üzerinde sürekli planlar yapılan bir ülke olduğunun altını çizen Vali Nayir, “Atalarımız bize cennet gibi bir vatan bırakmışlar; ama üzerinde göz olmayan bir vatan bırakmamışlar. Sürekli birilerinin hesabı olan bir vatan parçasıyız. Bununla baş edebilmemizin en önemli yolu güçlü olmak. İyi yetişmiş insan gücüne ihtiyacımız var. Yerle bir olan birçok ülke yetişmiş insan gücünü kaybetmedikleri için kısa bir sürede yine dünya devi olmaya başarmışlar. Bizim topraklarımızdan petrol, elmas çıkmıyor, çıkan çok güzel eserlerimiz, kaynaklarımız var; ama bunlar emek isteyen işler. Bedava bir zenginliğimiz yok. Bu topraklarda hayatiyetimizi devam ettirebilmek için iyi yetişmiş insan gücüne ihtiyacımız var. Sizler böyle bir sorumlulukla yola çıkın” dedi.

Vali Nayir, okulun öğretmenleri ile de bir araya gelerek, bilgi alış verişinde bulundu. (EFE)