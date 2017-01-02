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02 Ocak 2017 13:14

Türkiye’de ’Partili Cumhurbaşkanı’ önerisini ilk defa GRTC gündeme getirdi

Türkiye’de ’Partili Cumhurbaşkanı’ önerisini ilk defa GRTC gündeme getirdi

02 Ocak 2017 13:14

Türkiye’de ’Partili Cumhurbaşkanı’ konusunu ilk kez Küresel Araştırma Düşünce Merkezi’nin (GRTC) gündeme getirdiği bildirildi.
GRTC Genel Başkan Mustafa Önsay’ın editörlüğünde Dumlupınar Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hüsamettin İnaç başkanlığındaki bir heyet tarafından hazırlanan raporla ilgili görüşler, 25 Aralık 2015 tarihinde açıklanmıştı.
Önsay, gerek kanun teklifi ile rapor arasındaki benzerlikler gerekse de ’Partili Cumhurbaşkanı’ isimlendirmesinin kendileri için iftihar vesilesi olduğunu belirtti.
Anadolu’dan çıkan bir Düşünce Kuruluşunun bu etkiyi yapabilmesinin oldukça önemli olduğuna değinen Önsay, kendilerinin Domaniç’ten çıkıp bütün bir cihana dalları uzanan o çınar ağacına öykünerek yürümeye çalıştıklarının altını çiziyor.
GRTC oldukça yeni bir kuruluş olmasına rağmen Brüksel’de şube açmış, AB nezdinde çalışmalar yapmış, şimdi Üsküdar ofisiyle yeni bir takım atılımları hedefliyor.
Bir düşünce kuruluşunun en önemli varlık sebeplerinden birinin, siyasi karar alıcıları etkilemek olduğunu söyleyen Mustafa Önsay, GRTC olarak 2015 yılında kamuoyuna sundukları raporun bugüne kadar yapılmış somut önerileri içerisinde barındıran tek çalışma olduğunu belirtiyor.
Raporu o günlerde TBMM’ye, milletvekillerine, valilere, medyaya, STK başkanlarına ve kanaat önderlerine dağıttıklarını, Başkanlık sistemi tatışmalarının tekrar gündeme gelmesi ve içeriği ile ilgili tartışmalar yapılması için mücadele ettiklerini söyleyen Önsay sözlerine şöyle devam etti: “Elbette ki bu teklif TBMM tarafından yoğun biçimde görüşülecek ve son kararı Türk milleti verecektir. Ülkemizin Güneyinde yaşanan vekâlet savaşının ve Türkiye’ye karşı yürütülen ekonomik mücadelenin sürdüğü mevcut atmosferde ülkemizin vesayete, koalisyonlara ve bu doğrultuda zayıf hükümetlere tahammülünün olmadığı açıktır. Tüm bunlarla birlikte dış politikada da hızlı refleksler gösterme mecburiyeti, başkanlık sisteminin bir an önce yürürlüğe girmesini elzem kılmaktadır.”
Genel Başkan Mustafa Önsay, "Sonuç olarak, Partili Cumhurbaşkanı tabirinin ilk defa Türkiye’nin gündemine taşınmış olması GRTC raporunun en özgün yanlarından biridir. Özetle rapor, Başkanlık sisteminin tarihsel geçmişini genel hatlarıyla ele almakta, hali hazırdaki Amerikan Başkanlık Sistemi başta olmak üzere dünyadaki diğer sistemlerin yapısal ve işlevsel yönlerini ortaya koymaktadır. Bu bağlamda 2015 yılında kamuoyunda hayli dikkat çeken Türk Tipi Başkanlık Sistemi model önerilerinin AK Parti kurmayları ve akademik çevreler tarafından ciddiye alındığı anlaşılmaktadır. Raporun www.grtc.info/raporlar.html adresinden ulaşılabilmektedir" ifadelerini kullandı. (EFE)



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