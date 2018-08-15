Türkiye’nin en geniş kapsamlı Spor Festivali Kütahya’da yapılacak

Festivalin, 1-7 Eylül tarihlerinde arasında Kütahya Dumlupınar stadında yapılacağı kaydedildi.

Festival çalışmaları kapsamında Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Sadık Ölçen, öncülüğünde antrenörlerle istişare toplantısı düzenlendi. toplantıda, festival alanın kurulacak olan 30 spor parkurunun planlaması yapıldı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Sadık Ölçen, festivalin öncelikli amacı Kütahya halkını aileleri ile birlikte sporla buluşturmak olduğunu ifade etti.

Ölçen, "Tüm ailenin stada gelmesini sağlamak ve alanda eğlenceli aktiviteler ile spor yapmalarına öncülük etmek. İlimiz Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü öncülüğünde açılacak stantlar ve spor parkurları ile halkımızı düzenli bir spor hayatına yakınlaştırabilmek. Spor Festivali’nin amacı halkı spora yakınlaştırmak ve spor yapmasını sağlamak dedi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak antrenörlerimizin başında bulunduğu otuz branşımızla alanda kurduğumuz parkurlarda spor dallarımızı anlatacağız ve halkın bu sporları denemesine imkan sağlayacağız. Türkiye’nin en geniş kapsamlı Spor Festivali ne tüm halkımızı bekliyoruz" dedi.

Bir hafta sürecek olan festivalde etkinliklerde düzenlenecek. Her gün çocuk sporu ve mini disco, antrenörler eşliğinde festival açılış sporu, Freestyle Türkiye Şampiyonu Furkan Doğan ve Türkiye ikincisi Faruk Aktaş’ın Freestyle futbol gösterileri, Ümit Uçur ve Tolga Temirleng Freestyle basketbol gösterileri, Extrem Grind Paten şov, extrem bisiklet şov ve daha birçok gösteri festivale renk katacak. Kütahya’dan yetişen milli sporcularımız da festival de Kütahya halkı ile buluşacaklar. Aileler Survivor Parkuru’nda yarışabilecekler. Çocuklarının yetenek taramasında hangi spora yatkın olduğunu öğrenebilecekler.Ailece sporun festival halini yaşayabilecekler.Ayrıca her akşam konserler düzenlenecek. Açılış gecesi Bahadır Tatlıöz ile başlayacak olan konserler Aydilge, Kolpa, Burak King ,O ses Türkiye Finalisti Aytuğ Arlan ve Mümin Sarıkaya Konseri ile festival kapanış yapacak. (EFE)