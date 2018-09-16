"Türkiye'nin geleceğine yapılan en büyük yatırım, eğitime yapılan yatırımdır"

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, eğitime yapılan yatırımın, Türkiye'nin geleceğine yapılan en büyük yatırım olduğunu ifade etti.

Başkan Çetinbaş, yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla yayımladığı mesajda, çocuklara, öğretmenlere, velilere ve bütün eğitim camiasına 2018-2019 eğitim öğretim yılında sağlıklı, başarılı ve huzur dolu bir çalışma dönemi diledi.

"Büyük Türkiye yolunda, çocuklarımızı ve gençlerimizi yarınlara en iyi biçimde hazırlamakta, emin adımlarla hedeflerimize doğru ilerlemekteyiz" diyen Başkan Çetinbaş, "Eğitim-öğretim yılına başlarken, geleceğin teminatı gençlerimizin ve çocuklarımızın onlara en iyi imkanları sağlamaya çalışan ailelerin ve büyük fedakarlıklarla hizmet veren öğretmenlerimizin heyecanını ve coşkusunu yürekten paylaşıyorum.Nitelikli insan gücünün artması, bilgiyi üreten ve paylaşan nesiller yetiştirilmesi, gençlerin yetenekleri doğrultusunda yönlendirilebilmeleri, ülkenin başarısı, gelişmesi ve ilerlemesi için büyük önem taşımaktadır.Bu süreçte, gençlerimizin ruhsal ve fiziksel sağlıklarının ön planda tutulduğu, araştırmaya, sorgulamaya açık, ezbercilikten uzak, insanlara ve farklı düşüncelere saygılı, demokrasiye inanan, hoşgörülü ve ahlaklı bireyler yetiştirmeye yönelik bir eğitim anlayışı benimsenmelidir. Eğitime ve insana yapılan yatırım ülkenin parlak geleceğine yatırımdır. Büyük Türkiye yolunda, çocuklarımızı ve gençlerimizi yarınlara en iyi biçimde hazırlamakta, emin adımlarla hedeflerimize doğru ilerlemekteyiz. Türkiye'nin geleceğini emanet ettiğimiz, sevgi, sabır ve özveriyle görevlerini yerine getiren öğretmenlerimize de bir kez daha şükranlarımı sunuyorum.2018-2019 eğitim-öğretim yılında, değerli öğretmenlerimize, velilerimize öğrencilerimize ve tüm eğitim camiasına başarılar diliyor, eğitim-öğretim yılının verimli geçmesini, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. (EFE)