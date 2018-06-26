Türkiye’nin ilk İlahiyat Akreditasyon Ajansı Kütahya’da kuruldu

Dr. Halis Aydemir’in başkanlığını yaptığı İlahiyat Akreditasyon Ajansı akademisyen ve eğitimcilere yönelik 3 gün sürecek eğitim programı veriyor. Tavşanlı Belediyesi ve Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası’nın destek verdiği Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okulu konferans salonundaki program Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayır ve protokol mensuplarının katılımıyla başladı.

Tavşanlı Belediyesi, Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odasının destekleriyle, Dumlupınar Üniversitesi Tavşanlı Turizm Meslek Yüksek Okulunda gerçekleştirilen eğitime, paydaş kurumlar olan YÖK, Üniversite, Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığından katılım oldu.

Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören, Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir’in selamlama konuşmalarını yaptığı programda, takdim konuşmasını İlahiyat Akreditasyon Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Halis Aydemir, açılış konuşmasını ise Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas yapıldı.

İAA Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Halis Aydemir takdim konuşmasında, kaliteyi bir amacın ve bu amaca giden yolun gözetlenmesi ve bu sürecin dışarıdan değerlendirilmesi olarak tanımladı. Bu sürecin aslında tüm İslami kaynaklarda da vurgulandığını belirten Aydemir, en sevmediği anlayışın “eski tas eski hamam” olduğunu ifade ederken, değişimin ve gelişmenin ve bu yöndeki en iyisini yakalama düşüncesinin en fazla ilahiyat alanına yakıştığını ifade etti.

İAA Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Aydemir, kalite süreçlerinin aslında ilahiyat alanında aşina olduğunu ve bu sürece ilahiyat programlarının daha çabuk ve daha rahat adapte olabileceğine inandığını söyledi. Konuşmasının devamında, “Hanginizin daha iyi iş yapacağını sınamak için hayatı ve ölümü yaratandır.” ayetiyle, “Akıllı kendini hesaba çekendir, “Hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekin.” hadis-i şeriflerini örnek göstererek, aslında bu öğütlerin her birinin kalitenin birer süreci olduğunu belirtti.

Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas yapmış olduğu açılış konuşmasında ise, dünyada ve Türkiye’de kalitenin geçmişi ve bugününe değindi. Değişime karşı ayak direme kültürünün kırılması gerektiğini belirterek, Türkiye’nin potansiyeli, kalitenin kendine özgü yapısıyla uygulanmasında önemli bir yeri olduğunu vurguladı. Yükseköğretim Kalite Kurulu olarak amaçlarının dünyayı okuyan, ülke gelişimine ve değişime çabuk intibak edebilen yetişmiş insan gücüne katkı yapmak olduğunu ifade etti. Vaktiyle Yükseköğretim Kurulu içinde yer alan kalite komisyonunun bir kurul olarak müstakil bir hale getirilmesinin son derece önemli olduğunu ve YÖK’ün bu yöndeki çabalarını takdirle karşıladığını ifade etti. Dünyada bugün değişimin baş döndürücü bir hızla yol aldığını bir grafik üzerinden açıklayan Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Elmas, insan gücü olarak buna yetişme hız ve kabiliyetimizi hazırlamamız gerektiğini söyledi. Bunun yolunun da planlamaktan, uygulamaktan, izleyip değerlendirmekten ve sürekli iyileştirmekten geçtiğini vurguladı.

Karşılıklı hediyelerin takdimiyle sona eren açılış programı, Türkiye’nin birçok üniversitesinden, Milli Eğitim Bakanlığından ve Diyanet İşleri Başkanlığından gelen katılımcıların alacağı üç gün sürecek eğitimle devam edecek. (Tİ-EFE-DK-Y)