Türkiye’nin ilk spor festivali başlıyor

1-7 Eylül tarihlerinde Dumlupınar Stadı’nda yapılacak festivalde 6 ünlü sanatçı da sahne alacak.

Vatandaşları spora özendirmek ve sporcu taramaları yapıp yetenekli sporcuları keşfetmek amacı ile yapılacak olan Türkiye’nin ilk spor festivali yarın başlıyor. Kütahya Gençlik ve Spor il müdürlüğü ile Frig fuarcılık işbirliğinde 1-7 Eylül tarihlerinde Kütahya Dumlupınar stadında gerçekleştirilecek olan festival için çalışmalarda sona gelindi. Aralarında Dünyaca ünlü sporcuların ve sanatçıların da katılacağı festival ile katılımcılar 7 gün boyunca hem spora hem de müziğe doyacaklar.

Festival ile ilgili İHA muhabirine konuşan Kütahya Gençlik ve Spor il müdürü Sadık Ölçen, “Türkiye’de il müdürlüklerinde bu tür festivaller pek yapılmaz. Ama biz Kütahya’da bunu fırsat olarak gördük ve Türkiye’nin ilk festivalini yapacağız” dedi.

Festivalin 1-7 Eylül tarihlerinde gerçekleşeceğini söyleyen Ölçen, “Spor festivalini yapmamızdaki asıl amacımız Kütahya’da spor imkanlarını spor faaliyetlerini vatandaşlara ne gibi spor faaliyetleri yapabileceklerini bu vesile ile göstermektir. Spor branşlarına yönelik spor kültürünü bilgisini artırmaktır. Biz gençlik ve spor müdürlüklerinin en önemli görevlerinden birisi spor bilincini tabana yaygınlaştırmak, başarılı sporcular yetiştirebilmek için bir çaba göstermek ve lisanlı sporcu sayısını artırmaktır. Biz de festivali fırsata çevirerek ilimizde gençleri değişik spor branşlarına yönlendirerek onlara spor yapmalarını sağlayacağız. 7 gün boyunca spor ve eğlence anlamları ile herkese hitap eden etkinlikler ile Kütahyalılar spor akşamları sunacağız. Festival alanında 25 spor branşını tanıtacağız. Festival her gün akşam 17.30 açılacak 22.00’de kapanacak. 7 gün boyunca 6 ünlü sanatçının konseri olacak” diye konuştu.