Türkiye’nin ölçek büyüklüğündeki en büyük enerji tasarrufu projesi

2 milyon 136 bin Lira büyüklüğündeki proje 800 bin lira hibe destek aldı.

Simav Belediye Başkanlığında yapılan proje tanıtım toplantısına, Belediye Başkanı Süleyman Özkan, Zafer Kalkınma Ajansı’ndan Uzman Fatih Mehmet Işık, Uzman Sinan Çırpan, ürün firması temsilcisi Caner Çağla, otomasyon firması temsilcisi Sinan Atlı, Birim Müdürleri, Meclis üyeleri katıldı.

Zafer kalkınma Ajansı Uzmanı Fatih Mehmet Işık “ Bizler görevimiz gereği başarılı bulunan projeleri desteklemekle mükellefiz. Her ne kadar ajansın desteği olsa da, esas başarı başta Başkan olmak üzere proje ekibi olarak sizlerindir. Bu ekibin başarılı olduğunun göstergesi olarak da hepinizin bildiği ve buradaki toplanma amacımız olan il iki projenin devam edip üçüncü projenin de desteklendiğidir. Hayırlı olsun” dedi.

Otomasyon firma temsilcisi Sinan Atlı “ Otomasyon projesinin uygulamaya girmesiyle uç noktalara enerji verme şansımız oldu. Böylelikle herkes daha fizibıl, daha düzgün, hiç kimse komşusunun, yan apartmanın hakkını almadan daha değişik bir ısınmayla karşı karşıya kaldı. Burada en çok teşekkür edilmesi gerekenlerden birisi de Zafer Kalkınma Ajansıdır. Güzel bir şey yapıyor ajans, bakıyor ki bilimsel mi, enerji verimliliği var mı, katma değeri var mı diye düşünerek böyle güzel projelere destek oluyor. Hepinizin adına teşekkür ediyorum” dedi.

Ürün firması temsilcisi Caner Çağla “ Bizler Danfoss olarak bu projeye sonuna kadar destek veriyoruz. Kalkınma ajansına ve sizlere teşekkür ediyoruz” dedi.

Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan “ Uygulanan otomasyon projesiyle ilgili, iddia ediyoruz ki, Simav kendi ilçe ölçeğinde Türkiye’de birinci projedir. Şu anda 13 bin konutu sorunsuz vaziyette ısıtıyoruz, evlerde 24 saat sıcak su kullamı yapılmaktadır. Her ne kadar ajan desteği alınıyorsa da, Devlet tarafından da desteklenmesi gerektiğini yetkililerden bekliyoruz. Şu anda hizmet alacak iki mahallemiz kaldı, kısmen ısı verilen Muradınlar mahallesi ile Hüsüm mahallelerimize de jeotermal ısınma sistemini verdiğimizde Simav da ısıtılmayan bina kalmayacak, Simav yüzde 99 jeotermal enerji ile ısıtılmış bir sistem haline gelmiş olacak. İddia ediyorum, Simav Türkiye’nin en temiz havasına sahip bir yeridir. Vatandaşlarımız Kaz dağlarına gitmeden Simav’a gelsin. Simav Türkiye’nin belki de Dünya’nın en temiz havasına sahip bir yerleşim yeridir. Bu sebeple herkesi Simav’a davet ediyorum. Simav’da yaşayan vatandaşlarımıza şöyle bir müjde vermek istiyorum 2018 – 2019 yıllarında jeotermal enerji kullanım fiyatlarına zam yapmayacağız” diye konuştu.