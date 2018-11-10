Turnuvanın şampiyonu İfaiye Müdürlüğü

Kütahya Belediyesi tarafından organize edilen, 'Belediye Birimler Arası Futbol Turnuvası' sona erdi.

16 takımın mücadele ettiği halı saha turnuvasında finale kalmayı başaran İtfaiye Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü karşı karşıya geldi.

Mücadeleden İtfaiye Müdürlüğü 5-2'lik skor ile galip ayrılırken, halı saha turnuvasını da şampiyon olarak tamamladı.

İtfaiye Müdürlüğü, Şampiyonluk kupasını Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu'nun elinden aldı.

Başkan Saraçoğlu, "Personellerimizin hem stres atması hem de farklı birimlerde çalışan personellerimizin arasındaki dayanışma ruhunu kuvvetlendirmek amacıyla bu tür organizasyonlar düzenliyoruz. İyi mücadeleli, kazasız, belasız, sakatlanmaların olmadığı bir turnuvanın finali bugün gerçekleşti. Bu anlamda turnuvaya katılan tüm takımlara başarılar diliyorum" diye konuştu. (EFE)