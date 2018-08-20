Uçan balonları gören sürücüler durdu

Tavşanlı çevre yolunda otomobili ile seyir halindeki bir vatandaşın çocukları için aldığı balonlar uçunca trafik kısa süre kilitlendi.

Balonların yol üzerinde uçtuğunu gören araç sürücüleri durarak balon sahiplerine yardımcı oldular.

Balonları uçan sürücü," Balonlarımız bir anda uçtu, o sırada sürücü arkadaşlar durarak yardımcı oldular. Sağ olsunlar tüm sürücülere dikkatleri konusunda teşekkür ederim" dedi.

Araç sürücülerinden Hüseyin Arslan ise, " Balonların uçtuğunu gördük ve çocukları üzülmesin diye durduk yardımcı olduk. Herkese iyi bayramlar" diyerek duyarlılıklarını dile getirdi. (Tİ - EFE)