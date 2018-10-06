İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ücretsiz resim kursuna ilgi

Kütahya Belediyesi Kent Konseyi Kültür Sanat Merkezi’nin 7-11 yaş arası öğrencilere yönelik açtığıücretsiz resim kursu ilgi görüyor.

Kütahya Belediyesi Kent Konseyi Kültür Sanat Merkezi'nin 7-11 yaş arası öğrencilere yönelik açtığı


ücretsiz resim kursu ilgi görüyor.


Yaklaşık 30 öğrenciye merkezin sanatçıları Sebahat Sarıoğlu, Hasan Kara, Aynur Kinkav, Selda Ünveren, Eyüp İşal ve Ayşe Kart tarafından haftada bir yağlı boya tablo kursu veriliyor.


Kütahya Belediyesi Kent Konseyi Sanat Merkezi Başkanı Sebahat Sarıoğlu, kursun sömestri tatiline kadar her hafta Cumartesi günleri devam edeceğini ifade etti.


Sarıoğlu, öğrenciler tarafından yapılan tabloların kurs sonrası sergileneceğini dile getirdi. (EFE)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.