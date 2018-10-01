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Ulaşlar Köyü mezarlığına çevre duvarı yapımı

Kütahya’nın Hisarcık Ulaşlar köyünde devlet-millet işbirliği ile mezarlık çevre duvarı yapım çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

Kütahya'nın Hisarcık Ulaşlar köyünde devlet-millet işbirliği ile mezarlık çevre duvarı yapım çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.


Köy Muhtarı İsmail Arı, eskiyen ve yer yer yıkılan köy mezarlığı çevre duvarlarının yapım çalışmalarının devlet-millet işbirliği ile yaklaşık 20 günde tamamlandığını belirtti.


300 metre uzunluğunda ve 1,5 metre yüksekliğindeki mezarlık çevre duvarı yapımının yaklaşık 40 bin TL'ye mal olduğunu ifade eden Arı,” Çevre duvarının yapılmasıyla mezarlığımız daha tertipli ve düzenli hale geldi. Mezarlık duvarımızın yapımına katkıda bulunan Köylere Hizmet Götürme Birliğine ve köy halkına çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.(MA-EFE)

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