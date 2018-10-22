İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Üniversite öğrencileri için İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Kursu

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde, DPÜ Meslek Yüksekokulu’nda okuyan öğrenciler için Halk Eğitim Merkezi’nde ’İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Kursu’ açıldı.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, DPÜ Meslek Yüksekokulu'nda okuyan öğrenciler için Halk Eğitim Merkezi'nde 'İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Kursu' açıldı.


Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Ahmet Doyduk tarafından verilen kursun 2 hafta süreceği bildirildi. 16 saatlik zorunlu dersin tamamlanmasının ardından düzenlenecek olan sınavda başarı gösteren katılımcılara iş güvenliği ve işçi sağlığı sertifikası verileceği açıklandı.


Altıntaş Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada İş güvenliği ve işçi sağlığı sertifika kursu talep olması durumunda tekrar açılacaktır denildi.(YD-EFE)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.