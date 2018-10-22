Üniversite öğrencileri için İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Kursu

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, DPÜ Meslek Yüksekokulu'nda okuyan öğrenciler için Halk Eğitim Merkezi'nde 'İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Kursu' açıldı.

Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Ahmet Doyduk tarafından verilen kursun 2 hafta süreceği bildirildi. 16 saatlik zorunlu dersin tamamlanmasının ardından düzenlenecek olan sınavda başarı gösteren katılımcılara iş güvenliği ve işçi sağlığı sertifikası verileceği açıklandı.

Altıntaş Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada İş güvenliği ve işçi sağlığı sertifika kursu talep olması durumunda tekrar açılacaktır denildi.(YD-EFE)