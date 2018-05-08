Üniversite öğrencilerinden Mardin ve Şanlıurfa gezisi

Altıntaş Meslek Yüksekokulu Müdürü Ahmet Sinan Kılıçoğulları, yaptığı açıklamada, ’’Meslek Yüksekokulumuz idaresi ve öğrencilerinin dış paydaşlarımızla dönem içerisinde kurdukları düzenli ve sağlıklı iletişim çabaları sayesinde, katılan öğrencilerimizin hafızalarına kazınacak bir gezi programı daha hayata geçmiş oldu. Mardin ve Şanlıurfa gezisi kapsamında, Altıntaş Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Erkan Çakır ve Öğretim Görevlisi Turgay İpek nezaretinde öğrencilerimizin yer aldığı 33 kişilik bir kafile geziye katıldı.

Mardin ve Şanlıurfa gezisi üç gün sürdü ve iki gece Mardin’de kamuya ait misafirhanelerde konaklandı. Öğrencilerimiz Artuklu Kaymakamlığının sağladığı rehberlik hizmeti sayesinde Mardin ve ilçelerinin yüzyıllardır onlarca medeniyete ev sahipliği yapmış tarihi ve turistik bölgelerini gezip görme imkânına kavuştular. Eski Mardin, Hasankeyf Beyazsu, Deyrul-Zafaran Manastırı, Midyat Konukevi ve Dara Harabelerini gezdiler’’ ifadelerini kullandı. (YD-EFE)