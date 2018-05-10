Üniversite öğrencisi Kevser Çoban kitap yazdı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu birinci sınıf öğrencisi Kevser Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 yıl önce geçirdiği bir hastalık nedeniyle kendini iyi hissetmek için kitap yazmaya başladığını söyledi.

Yazmaya başlamasının tedavi sürecinde iyileşmesine de katkı sağladığını dile getiren Çoban, şöyle konuştu:

"Kitap yazmak beni gerçekten çok iyi hissettirdi. Kitap yazmak bana umut verdi ve rahatsızlığımı çok şükür yendim. Dünyaya bakış açımı değiştirdi. Sürecin sonunda 104 sayfadan Papatyadan Prenses isimli bir kitap ortaya çıktı. Güzel bir kitap oldu. Arkadaşlarım, öğretmenlerim kitabımı çok beğendi. Kitabımda papatyaları çok seven 8 yaşındaki Eylül isimli bir kızın hikayesini yazdım. Eylül’ün kanserle mücadelesini anlatmaya çalıştım. Maddi imkanımız yetersiz olduğu için kitabı bastıramadım. Eğer imkan olursa kitabımı bastırmak istiyorum."

Çoban, içerisinde umudu anlatan kitabın insanlara yararlı olacağını sözlerine ekledi.(EFE)