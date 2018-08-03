Üniversite öğrencisi uyuşturucudan tutuklandı

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gençlere uyuşturucu madde sattığı bilgisine ulaşılan Dumlupınar Üniversitesi öğrencisi Y.E.K’yi (25) takibe aldı.Şüpheli, Atatürk Bulvarı’nda başka bir üniversite öğrencisine uyuşturucu sattığı sırada düzenlenen operasyonla suçüstü yakalandı.
Üzerinde yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu madde çıkan şüpheli gözaltına alındı.
Y.E.K, Emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece ’Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan tutuklandı.