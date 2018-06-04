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04 Haziran 2018 10:36

Ünlü programcı Zahide Yetiş’ten Eskigediz Beldesi’ne çeşme hayratı

Kütahya’nın Eskigediz Beldesi’ne ünlü programcı Zahide Yetiş tarafından yaptırılan çeşme törenle hizmete açıldı.

Ünlü programcı Zahide Yetiş’ten Eskigediz Beldesi’ne çeşme hayratı

04 Haziran 2018 10:36


Eskigediz Beldesi’ne Zahide Yetiş tarafından yaptırılan çeşme, Eskigediz Belediye Başkanı Ercan Şimşek, AK Parti Belde Başkanı İbrahim Aktan, Zahide Yetiş’in babası Tahsin Ünlü, Belediye Meclis üyeleri ve vatandaşların katıldığı törenle açıldı.


Eskigediz Belediye Başkanı Ercan Şimşek, Zahide Yetiş’e Eskigediz Beldesi’nin tanıtımı için verdiği desteklerden dolayı teşekkür ettiğini belirterek, ’’Beldemiz Kültür Salonu karşısına yapılan çeşme hayratını, bugün düzenlenen törenle hizmete sunduk. Çeşme açılışının ulusal bir kanaldan canlı yayınlanması ilçe tanıtımımız açısından oldukça faydalı oldu. Zahide Yetiş hanımefendiye şahsım ve Eskigediz halkı adına teşekkür ediyorum’’ diye konuştu.




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