Ünlü programcı Zahide Yetiş’ten Eskigediz Beldesi’ne çeşme hayratı

Eskigediz Beldesi’ne Zahide Yetiş tarafından yaptırılan çeşme, Eskigediz Belediye Başkanı Ercan Şimşek, AK Parti Belde Başkanı İbrahim Aktan, Zahide Yetiş’in babası Tahsin Ünlü, Belediye Meclis üyeleri ve vatandaşların katıldığı törenle açıldı.

Eskigediz Belediye Başkanı Ercan Şimşek, Zahide Yetiş’e Eskigediz Beldesi’nin tanıtımı için verdiği desteklerden dolayı teşekkür ettiğini belirterek, ’’Beldemiz Kültür Salonu karşısına yapılan çeşme hayratını, bugün düzenlenen törenle hizmete sunduk. Çeşme açılışının ulusal bir kanaldan canlı yayınlanması ilçe tanıtımımız açısından oldukça faydalı oldu. Zahide Yetiş hanımefendiye şahsım ve Eskigediz halkı adına teşekkür ediyorum’’ diye konuştu.