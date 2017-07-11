Ünlü sanatçıdan ilginç 15 Temmuz mesajı

Geleneksel Gediz Tarhana Festivalinde yaklaşık 10 bin hayranına birbirinden güzel eserler seslendiren Bülent Serttaş konser ortasında, sahneye kurulan platforma tırmanarak şarkılar söyledi. Yaklaşık 10 dakika boyunca platformun üstünde kalan sanatçı, ’’Bana neden çıktınız diye soracaksınız; 15 Temmuz hain darbe planının yıldönümü haftasındayız. Hiç kimseyi sevindirmeyeceğiz. Acımızı da sevincimizi de yüreğimizde taşıyacağız. Şehitlerimiz daima yüksektedir, onlar en yüksek makama layıktırlar. Onları anmak için buraya çıkmak zorundaydım. Ülke bütünlüğümüzü korumak için eğlenmeyi de, acımızı yaşamayı da bileceğiz. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize şifa diliyorum. Bu vatanı bölmeye kimsenin gücü yetmeyecek’’ ifadelerini kullandı.

Ünlü sanatçı daha sonra binlerce kişinin eşlik etmesiyle ’Baş Koymuşum Türkiyemin Yoluna’ şarkısını seslendirdi.

Konserde kendisine gösterilen ilgiden çok duygulanan Bülent Serttaş, ’’Beni televizyonda nasıl görüyorsanız öyleyim, ben buyum, asla değişemem. Sizlere bu can feda olsun’’ diyerek gözyaşlarını tutamadı.

Gediz Belediyesi Açık Hava Sahnesini dolduran binlerce kişi ünlü sanatçıyı ayakta alkışladı.