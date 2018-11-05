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Üreticiye 800 milyon TL'lik destek

Kütahya Tarım ve Orman İl Müdürü Ender Muhammed Gümüş, üreticiye 2002-2018 yılları arasında yaklaşık 800 milyon TL’lik tarımsal destek sağlandığını ifade etti.

Kütahya Tarım ve Orman İl Müdürü Ender Muhammed Gümüş, üreticiye 2002-2018 yılları arasında yaklaşık 800 milyon TL'lik tarımsal destek sağlandığını ifade etti.


Arazi kullanımı, hayvan varlığı, bitkisel ve hayvansal ürün üretim miktarları ile 2019 yılı tahmini üretim miktarları hakkında da bilgilendirmelerde bulunan Müdür Gümüş, bakliyat üretimi dışında diğer tarımsal ürün üretimlerinde sıkıntı olmadığını tüketimin üzerinde üretimin yapıldığını dile getirdi.


Arazi toplulaştırma çalışmalarına da değinen Gümüş, tarımsal arazilerin çok parçalı, küçük ölçekli ve dağınık yapısının üretim maliyetlerini artıran en büyük unsurlardan biri olduğunu dile getirdi. Gümüş, bölünmüş parçalanmış tarım arazilerinin modern tekniklerin uygulanmasına imkan vermemesi nedeniyle çiftçinin elde edeceği kazanç ve tarımsal rekabet gücünün azalmasına neden olduğnu ifade etti. (EFE)

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