Diğer
Kategoriler
02 Mayıs 2018 11:19

Üreticiye ücretsiz fidan

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Kutluhallar köyünde muhtarlık tarafından köylülere bin 750 adet ücretsiz ceviz, çitlembik, selvi ve dişbudak fidanı dağıtıldı.

Üreticiye ücretsiz fidan

02 Mayıs 2018 11:19


Köy meydanında yapılan fidan dağıtımına köylüler büyük ilgi gösterirken, fidanlar kısa sürede tükendi.


Köy Muhtarı Osman Gündüz, Balıkesir Orman Fidanlık Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin ettikleri bin 750 adet fidan dağıtıklarını ifade ederek,” ‘Temiz bir köy ve temiz bir hava’ sloganıyla köyümüzde başlattığımız ağaçlandırma çalışmalarımız çerçevesinde Balıkesir Orman Fidanlık Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin ettiğimiz 1000 ceviz, 750 çitlembik, selvi ve dişbudak fidanı halkımıza dağıttık. Fidan dağıtımımız yoğun ilgi gördü. Bilindiği gibi ağaçlandırılmış alanlar hem kirliliği önlüyor, hem oksijen deposu, iklim değişikliği, küresel ısınma ve bundan kaynaklanan doğal afetlerin engellenmesinde de önemli etkiye sahip. Genç nesillere yaşanabilir bir hayat bırakabilmemiz için orman ve ağaçlandırmanın önemini iyi kavramamız lazım. Köyümüze yaptıkları fidan desteği için Balıkesir Orman Fidanlık Müdürlüğüne ve fidanların nakliyesine katkılarından dolayı Kaymakamımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.(MA-EFE)




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KÜTAHYA HABERLERİ
KÜTAHYA HAVA DURUMU
26
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    26°C
  • Cuma
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Cumartesi
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç