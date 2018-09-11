Uyum haftasında velilere seminer

Kütahya'nın Simav ilçesinde, 1'inci sınıf öğrencilerinin velilerine eğitim semineri veriliyor. 2018-2019 eğitim öğretim yılının başlamasına bir hafta kala uygulanan seminerlerde velilere, Milli Eğitim Bakanlığı'nca hazırlanan video izletildi.

Simav Yusuf Koyuncuoğlu İlkokulu Müdürü İzzet Uzun, bu yıl okulunun 1'inci sınıfına 122 öğrencinin kayıt yaptırdığını belirtti. Uzun “ Velilerimizle bir araya gelerek bilgilendirme seminerleri düzenliyoruz. Özellikle 1'inci sınıfa gelen öğrencilerimizin velilerine, çocuklarına nasıl yardımcı olmaları gerektiği hususlarında bilgi veriyoruz. Mili Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanarak gönderilen eğitim bilgilerini sunuyoruz. Okula ilk adımını atan öğrencilerimize, tüm birimlerimizi gezdirdik. Uyum haftasını, öğretmen, öğrenci, veli üçgeninde değerlendiriyoruz” dedi. (MEİ-EFE)