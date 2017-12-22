Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1’i tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen şüphelilerin bulunduğu otomobili takibe aldı.
Kütahya-Eskişehir karayolu 2. OSB Kavşağı’nda durdurulan otomobilde yapılan aramada, koltukların arkasında zulalanmış 30 kullanımlık sentetik uyuşturucu ele geçirildi.Araçta bulunan İ.B, O.K, R.Ö. ve S.D. gözaltına alındı.
Zanlılardan üçüne "uyuşturucu kullanmak" suçundan işlem yapılırken, adliyeye sevk edilen S.D. (25) tutuklandı.
S.D’nin aynı suçtan henüz kesinleşmemiş 15 yıl hapis cezasının bulunduğu öğrenildi. (EFE)