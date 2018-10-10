Uyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı

Kütahya'da, evlerinden uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3'ü aynı aileden 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Hamidiye Mahallesi'ndeki bazı evlerden uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine belirlenen üç adrese operasyon düzenledi. Şüphelilere ait evlerde ve bir araçta yapılan aramada yaklaşık 20 gram metamfetamin ile bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda Ş.Y., eşi Ş.Y., oğlu E.Y. ile akrabaları E.S. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan baba Ş.Y., oğlu E.Y. ve akrabası E.S., "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Anne Ş.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (EFE-HA-Y)