Kütahya'da, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gençlere uyuşturucu sattığı ileri sürülen Y.Ö'yü (31) takibe aldı. Zanlı, Yüzüncü Yıl Mahallesi'ndeki evinde bir kişiye uyuşturucu satışı yaptığı sırada suçüstü yakalandı. Evde yapılan aramada ise bir dolapta saklanmış 55 gram sentetik uyuşturucu ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.