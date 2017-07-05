Vali Ahmet H. Nayir: 15 Temmuz’u unutmadık, unutturmayacağız

Nayir, geçmişini unutan milletlerin geleceğinden söz edilemeyeceğini ifade etti.

Türkiye üzerinde oynan kirli oyunların milletin kararlılığı sayesinde hiçbir zaman amacına ulaşamayacağının da altını çizen Vali Nayir, “15 Temmuz ihaneti unutulmayacak, unutturulmayacak, tarihimizde bir kara leke olarak kalacaktır. Hamdolsun geldiğimiz nokta olarak milletimizin desteği, yöneticilerimizin basireti ve fedakarlığıyla büyük ölçüde atlatıldı ancak risk devam ediyor. Hala riski var bu hadisenin ama en azından kararlılık görüldükten sonra inanıyoruz ki bu topraklarda, bu milletin birlik ve beraberliğinde gözü olanların da umutları kırılmıştır. Bu topraklarda yaşayan herkesin yurtiçi ve dışında sürekli kendisiyle uğraşan düşmanları oldu. Onlar bu işi bırakmak istemiyorlar. Farklı ölçü ve değerlendirmelerle hala ülkede huzur olmasın diye gayret gösterenler var. Dolayısıyla biz bugünü unutturmamak için bugüne kadarki çalışmalarımız ve konuşmalarımızın hepsinde bütün şehitlerimizi andığımız gibi 15 Temmuz şehitlerimizi de andık. Bütün gazilerimize minnet duyduğumuzu ifade ettiğimiz gibi 15 Temmuz gazilerimize de minnet duygumuzu ifade ettik. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da önderliğinde yürütülen faaliyetlerde 15 Temmuz’un unutturulmaması, o günün tekrar anılması, yaşananların sıcağı sıcağına hissedilmeyen tehlike boyutunu bugün daha net görebildiğimizden dolayı milletimizin bütün fertlerine 15 Temmuz’da yaşananları anlatmak için de bir gayret başlatıldı. Tarihini bilmeyenler o tarihi bir daha yaşamak zorunda oluyorlar. Bizim bunu her eğitim öğretim yılı başında çocuklarımıza yeniden hatırlatmamız, bu milletin bütün fertlerine anlatmamız gerekiyor. Bundan sonra öyle görülüyor ki her 15 Temmuz’da yaşanan bu ihaneti tekrar hatırlatacak ve ona karşı tedbirleri tekrar geliştirecek bir gün olarak değerlendireceğiz. İnşallah sizin bu çalışmanızı da uygun bir salonumuzda, herkesin görebileceği yerde değerlendirmiş olacağız” diye konuştu. (EFE)