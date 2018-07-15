Vali Ahmet Hamdi Nayir: Bir daha 15 Temmuz’lar yaşanmasın"

15 Temmuzların bir daha yaşanmamasını dileyen Vali Nayir, “Bütün şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyoruz. 15 Temmuz gibi ihanet süreçleri inşallah bu coğrafyada bir daha yaşanmasın. Milli birlik ve beraberliğimizle biz bu topraklarda bin yıldır yaşadığımız gibi yine huzur ve sükun içerisinde yaşamaya devam edelim. Bu huzurumuzun ve sükunumuzun altında en büyük emeği geçenlerin, fedakarlık yapanların şehitlerimiz olduğunu biliyoruz. Çocuklarımızla, öğrencilerimizle bütün halkımızla gelip onlara minnet duygumuzu ifade ediyor, rahmet diliyoruz. İnşallah gençlerimiz bu ruhla, bu topraklar için gerektiğinde can verme gereğiyle büyürler ve bu ruhu gelecek nesillere de taşımış oluruz” diye konuştu. (EFE)