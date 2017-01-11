Vali Ahmet Hamdi Nayir: Çiniyi yurt dışında da iyi tanıtmalıyız

’Kütahya ve UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Temsili Listesi’ne giren çini sanatının tanıtılması amacıyla hazırlanan ‘Kütahya Çini Tanıtım’ günleri projesi tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören, Vali Yardımcısı Arif Yalçın, İl Özel İdaresi Genel Sekreter vekili Murat Koyak, İl Kültür ve Turizm Müdürü Zülkarni Yeldemez, Çiniciler Odası Başkanı Sadık Erilbeyli ile STK Temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Ahmet Hamdi Nayir proje hakkında bilgiler verdi. Vali Nayir, “İlimizin en önemli geleneksel el sanatlarından biri olan ve şehirle özdeşleşen çini sanatımızın UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Temsili Listesi’ne kaydedilmesi için Kültür ve Turzim Bakanlığı’mızla UNESCO Türkiye Milli Komisyonu tarafından hazırlanan dosya 2 Aralık 2016 tarihinde Etiyopya’da yapılan toplantı ile karara bağlanmış ve UNESCO İnsanın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Temsili Listesi’ne kaydettirilmiştir. İlimiz ve çini sanatımızın tanıtımı, yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması için Çiniciler Odası tarafından hazırlanan proje ile yurt dışında ‘Kütahya Çini Tanıtım’ günleri düzenlenmesinin mümkün olup olmayacağı değerlendirilmiştir" dedi. (EFE)