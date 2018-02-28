KÜTAV’ın düzenlediği ödül töreni etkinliğinde konuşan Vali Ahmet Hamdi Nayir, “Tanıtım, her grubun, her hükümetin, her ilin, ilçenin, kuruluşun gündeminde olan konudur. Herkes bundan biraz dert yanar. Ülke olarak baktığımızda ülkemizi iyi tanıtamadığımızı söyleriz. İllerimizin, ilçelerimizin de genel problemi budur. Biz, hak ettiğimiz tanıtımı yapamadığımızı paylaşırız. Doğru. Sahip olduğumuz çok kıymetli zenginlikler, çok büyük kıymetler var. Adını farklı farklı koyabiliriz, çeyiz sandığı, gizli hazine diyebiliriz; fakat bunun önce kendimizin farkına varması, daha sonra da buradan elde edeceğimiz itibarı, kendimize ait değerleri tanıtmanın mutluluğunu ve elde edeceğimiz ekonomik faydaları da mutlaka düşünmemiz lazım” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçılarına Kütahya’nın tanıtımına, kültür ve turizmine desteklerinden dolayı teşekkür eden Vali Nayir, “İnanıyorum ki buradaki her bir sanatçımız bir başka sanatçının çırağıydı. Unutmamız gereken bir şey de sanatçılarımızın bir başka sanatçıya yol açması, bir başka sanatçı adayını yanına alıp yetiştirmesi. Ahmet Yakupoğlu sanatımıza büyük bir emek vermiş, gitmiş; ama arkasından kendisini resim ve neyde takip eden, hayat felsefesini devam ettirecek onlarca, yüzlerce kişi bırakmış. Buradaki her sanatçımız mutlaka birilerinin elinden tutmalı. Bilgi ve kültürel zenginliğimizi aktarmanın yolu bu. Yeni sanatçılar yetişmesine öncü olun, bu da sizin sevinciniz olacaktır” şeklinde konuştu. (EFE)