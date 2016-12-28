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28 Aralık 2016 11:08

Vali Ahmet Hamdi Nayir: Vatandaşla görüşmemenin mazereti olamaz

Vali Ahmet Hamdi Nayir: Vatandaşla görüşmemenin mazereti olamaz

28 Aralık 2016 11:08

Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, ‘tanışma ve değerlendirme’ toplantılarının ikincisi Kütahya’nın Gediz ilçesinde gerçekleştirdi. Vali Nayir toplantıda, 57 köy muhtarı ile 25 mahalle muhtarını kurum müdürleri ile bir araya getirdi.
Vali Ahmet Hamdi Nayir başkanlığında, Gediz Öğretmenevi’ndeki toplantıya Gediz Kaymakamı Avni Kula, İl Jandarma Komutan vekili Albay Bülent Keskin, İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, Gediz Belediye Başkanı Mehmed Ali Saraoğlu ile bazı daire müdürleri ve muhtarlar katıldı.
Katılımcılara teşekkür eden Gediz Kaymakamı Avni Kula, “Gerek ülkemiz sınırları içerisinde gerekse sınır dışında mücadele veren Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Emniyet Teşkilatımıza Allah kuvvet versin. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlık diliyorum. Gerçekleştirdiğimiz toplantının ilçemize hayır getirmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.
Şeffaf bir idare vurgusu yapan Vali Ahmet Hamdi Nayir, ‘Vatandaş dinlenecek’ dedi. Vali Nayir, “İlçedeki idare birimlerimizle, ildeki yatırımcı ve hizmet kuruluşlarıyla muhtarlarımızın çok iyi bir diyaloğunun olmasından yanayım. Kütahya’daki 6 aylık görev sürem içerisinde yapmış olduğum her toplantıda bunu vurgulamaya çalıştım. Kapınız açık olsun, şeffaf olun, vatandaşı dinleyin, gelene randevu konusunda bir problem çıkarmayın. Kaymakamlarımız, İl İdare Şube Başkanlarımız, İlçe İdare Şube Başkanlarımız, muhtarlarımız başta olmak üzere bütün vatandaşlarımızın dertlerini dinleyecek. ‘Şu vardı onun için görüşemedik’ gibi mazeretleri kabul etmeyeceğimizi baştan herkese anlatmış olduk. Burada yine söylüyorum; sizler de ben dahil olmak üzere ulaşabileceğiniz her yerde gidip derdinizi söylemelisiniz. Bu sizin dediğinizin birebir aynısının yapılacağı manasına gelmeyecek ancak imkanlar ve fırsatlar ölçüsünde talepleriniz alınacak ve onlar değerlendirilip yerine getirilecek” ifadelerini kullandı. (EFE)



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