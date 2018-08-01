Vali Ahmet Hamdi Nayir’den Diyanet Vakfı’na vekaletle kurban bağışı

Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar ve Diyanet Vakfı Şube Temsilcisi Mustafa Cihan Dönmez’i makamında kabul eden Vali Ahmet Hamdi Nayir, kurban bağışı yapıp makbuzunu İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar’dan teslim aldı.

Vali Nayir, “Türkiye Diyanet Vakfı dini ve hayri hizmetlerde öteden beri milletimizin güven duyduğu, çok önemli çalışmalara öncülük etmiş kadim bir vakıftır. Cami, Kur’an Kursu ve diğer din hizmetlerinin yanı sıra vekâleten Kurban hizmeti konusunda da, sadece milletimizin değil mazlum islam coğrafyasının umudu olmuş, son derece önemli bir görevi yerine getirmektedir. Bu vesile ile emeği geçen herkese teşekkür ediyor hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.

Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, Vali Ahmet Hamdi Nayir’in kurban kampanyası desteği sebebiyle teşekkür etti.

Müftü Hazırlar, “Bilindiği gibi, Diyanet İşleri Başkanlığımız Türkiye Diyanet Vakfı ile beraber milletin güven duyduğu, itimat ettiği bir kurum olarak bu emaneti mazluma, mağdura bu konuda muhtaçlara ulaştırmak için gayret ediyor. Ben bu anlamlı kampanyamıza destek veren sayın Valimize tüm camiamız adına yürekten teşekkür ediyorum. Cenab-ı Hak kabul buyursun ve kendilerinden razı olsun” şeklinde konuştu. (EFE)