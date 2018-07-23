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23 Temmuz 2018 23:06

Vali, basın mensuplarının bayramını kutladı

Kütahya Valisi A.

Vali, basın mensuplarının bayramını kutladı

23 Temmuz 2018 23:06

Hamdi Nayir, basın mensuplarının bayramını kutladı.


Gazetecilerin kamu görevi yaptığını dile getiren Nayir, "Türk Basınında sansürün kaldırılışının 110. yıl dönümünü olan bugünde, tüm basın mensuplarımızın ’24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutluyorum.Hayatımızın vazgeçilmez temel unsurlarından biri olan basın, toplumun yapılanmasında ve gelişmesinde büyük rol oynamaktadır. Basın meslek ilkelerine uygun, kişi hak ve hürriyetlerine saygılı, tarafsız ve objektif bir yayıncılık anlayışı, toplumda basına güveni artırmasının yanında, kamuoyunun yanlış bilgilendirilerek yönlendirilmesinin önüne geçecektir. Toplumsal değerlere saygılı, sorumluluk bilinci içinde, tarafsız bir anlayışla görevini yerine getiren basın, demokratik toplum düzeninin korunmasının en büyük güvencesidir.Çok önemli bir toplumsal görevi, zaman ve mekan mefhumu gözetmeksizin, büyük bir özveri içinde yerine getiren değerli basın çalışanlarımızın yaptıkları çalışmalar takdirle karşılanmaktadır" ifadelerini kullandı. (EFE)




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