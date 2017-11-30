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30 Kasım 2017 14:07

Vali, Evliya Çelebi Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nün yeni hizmet binasını inceledi

Vali Ahmet Hamdi Nayir, Evliya Çelebi Eğitim Merkezi Müdürlüğü inşaatında incelemelerde bulundu, mevcut geçici hizmet binasını da ziyaret ederek din görevlileriyle bir araya geldi.

Vali, Evliya Çelebi Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nün yeni hizmet binasını inceledi

30 Kasım 2017 14:07


Vali Nayir’e, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar ile Evliya Çelebi Eğitim Merkezi Müdürü Fatih Karazeybek eşlik etti.


İnşaatın son durumu hakkında bilgiler veren Evliya Çelebi Eğitim Merkezi Müdürü Fatih Karazeybek, “2016 Nisan ayında başlayan inşaat için şu ana kadar Evliya Çelebi Külliyesi Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından yaklaşık 2 milyon TL harcama yapıldı. İnşaat tamamlandığında 7 derslik, 100 yatak kapasitesine sahip odalar, mescit, konferans salonu, çok amaçlı salon ve yemekhanemizle nitelikli bir hizmet vereceğiz” dedi.


Vali Ahmet Hamdi Nayir inşaat incelemesinin ardından Evliya Çelebi Eğitim Merkezi Müdürlüğü geçici hizmet binasını ziyaret etti, 20 ilden kurs görmek üzere Kütahya’ya gelen 42 sözleşmeli din görevlisiyle bir araya geldi.


Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Merkezlerinin işleyişi hakkında Vali Ahmet Hamdi Nayir’e bilgiler veren Evliya Çelebi Eğitim Merkezi Müdürü Fatih Karazeybek, “Diyanet İşleri Başkanlığımızın taşra teşkilatı bir İl Müftülüklerinden bir de bulunduğu yerde eğitim merkezi müdürlüklerinden oluşmakta. Eğitim merkezimiz de Kütahya Evliya Çelebi Eğitim Merkezi olarak 2016 yılı Ocak ayında açılmış bulunuyor. Şu anda 16 tane eğitim merkezimiz var, biz 15. olarak hizmetlerimize devam ediyoruz. Bizler, tahsil grubu kursu ile sözleşmeli imam hatiplere yönelik olan hazırlayıcı eğitim kurslarımıza devam etmekteyiz. Derslerimiz başta Kur’an-ı Kerim olmak üzere yine fıkıh, tefsir, hadis, temel İslam bilimleri, kursun mahiyetine göre din eğitimi ve iletişim, dini musiki, ezanı güzel okuma, rehberlikle alakalı kurslar düzenlenmekte. Bütün eğitim merkezlerimiz tam kapasiteyle çalışmış olsa yatılı olarak bin 850 civarında yatak kapasitemiz var” dedi. (EFE)




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