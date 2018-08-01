Vali, ’kulüp binası olayı’ ile ilgili İHA’ya konuştu

İHA Kütahya Temsilcisi Hüseyin Efe’ye açıklamalarda bulunan Vali Ahmet Hamdi Nayir, “Bu yeni bir hadise değil, ben gelmeden o binanın deprem performansı testi yapılmış ve içinde barınması uygun olmadığına dair karar verilmiş, elimizde raporlar var” dedi.

Durumun sadece Kütahyaspor ile alakalı olmadığını aynı binada derneklerin de bulunduğunu belirten Vali Nayir, ”Biz oradaki derneklere iki sene önce ’kendilerinize yer bulun’ dedik. Kütahyaspor’a da aynı şeyi söyledik. ’Buradan çıkın’ dedik. Çünkü burayı yıkmak zorundayız. Allah vermesin Kütahya deprem bölgesi. Orada şehit, gazi dernekleri, engelli dernekleri ve Kütahyaspor var. Allah muhafaza onlara bir şey olursa biz orada kendimizi kurtaramayız. Verdiğimiz süreleri defalarca tekrarladık. Onu bahane ediyorsa benim diyeceğim bir şey yok. Ama bu benim kendi kararım değil, bir üniversite raporunda oranın deprem performans testini geçmediğine, yıkımı gerektiğine dair raporlar var. Buna rağmen onları burada tutmanın bir manası yok, biz risk aldık ve bugüne kadar boşaltmadık. Ama artık son noktaya doğru geldik. Oradaki dernekler kendilerine başka yer bulup çıkmaya da başladılar. Kütahyaspor’da yerini bulursa çıkacak. Bana bu işin bahanesi gibi geliyor. Hiçbir problemi olmayan yeri boşaltıyor değiliz. Can güvenliği açısından problemi olan okullarımızı nasıl boşaltıp, yıkıp, nasıl yenisini yaptı isek, burayı da yıkıp yenisini yapacak bir plan hazırlığı içerisindeyiz. Kütahyaspor ile alakalı değil bu aslında” diye konuştu.

Kütahyaspor Kulüp Başkanı Ahmet Tekdemir, Kütahya Valiliği tarafından alınan karar gereğince kulüp binasının 3 ay içerisinde tahliyesinin yapılmasının istenmesi sonucunda başkanlığı yürütmesinin imkansız hale geldiğini gerekçe göstererek, Olağanüstü Genel Kurul kararı almıştı. (EFE)