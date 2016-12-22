Vali, Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti

Vali Ahmet Hamdi Nayir beraberinde eşi Münevver Nayir ile Kütahya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti.

Okul müdürü Hüdaverdi Yazar ve öğretmenler tarafından karşılanan Vali Ahmet Hamdi Nayir’e, İl Milli Eğitim Müdür vekili Halil Ertaş eşlik etti.

Vali Ahmet Hamdi Nayir ile Münevver Nayir, Kütahya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde sırasıyla; Makine Teknolojisi Alanı, Elektrik - Elektronik Teknolojisi Alanı, Bilişim Teknolojileri Alanı ile Çini ve Seramik Teknoloji Alanını inceledi. Makine Bakım- Onarım Atölyesi ile CNC Bilgisayarlı Makine İmalat Atölyesindeki öğrencilerin dersine katıldı, eğitim durumu ve çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Kütahya’nın işsizlik oranları açısından Türkiye bazında değerlendirildiğinde iyi bir noktada olduğunu kaydeden Vali Nayir, “Kütahya sanayi bölgesi. Bizim 5 tane Organize Sanayi Bölgemiz (OSB) var, 6’ncısını kurmaya çalışıyoruz. Bizim istediğimiz Kütahya’daki iş sektörünün biraz yüksek ücretli işlere dönmesi. Bütün gayretimiz buradaki sanayiyi, otomotiv yan sanayi gibi daha kaliteli işlere çevirip çalışanların kendi ücret seviyelerini daha yükseltebilecek işlere çevirelim. Bundan sonraki gayemiz buradaki yerel yönetimlerle, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası ile geliri yüksek işleri buraya getirebilmek. Tüm bunlar da sizlere daha iyi bir gelecek hazırlamak için. Yoksa işsizlik çok büyük bir problem değil Kütahya’da. Türkiye ortalamasına baktığımızda biz daha iyi yerdeyiz. Türkiye’de yüzde 10 civarında seyreden işsizlik Kütahya’da yüzde 6 civarında” şeklinde konuştu.

Vali Ahmet Hamdi Nayir, Kütahya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleriyle de bir araya geldi.

Öte yandan Vali Ahmet Hamdi Nayir’in eşi Münevver Nayir, Kütahya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Okul Aile Birliği Başkanı Yurdanur Cömert ve öğretmenlerle bir araya geldi. (EFE)