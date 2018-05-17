Vali Nayir: 15 Temmuz ihanetine en büyük tepkisi gençlerimiz gösterdi

Gençlerin ziyaretinden mutluluk duyduğunu ifade eden Vali Ahmet Hamdi Nayir, “Önemli bir sorumluluk, önemli bir sosyal görev sizler için. Gençlik liderleriyle gençliğin iyiye, güzele yönlendirilmesi önemli bir görev” dedi.

Türkiye’nin gençlerine güvendiğini, gençliğin ne derece büyük işler başarabileceğini 15 Temmuz’da gösterdiğini ifade eden Vali Ahmet Hamdi Nayir, “Zaman zaman ümitsiz olduğumuz durumlar oldu. Çok fazla teknolojiyle iç içe, sosyal hayattan kopmuş, sanal bir alemi yaşayan bir gençlik gördüğümüz zamanlar oldu fakat ümitsizliğimizin yersiz olduğunu 15 Temmuz bize gösterdi. Bu toprakların yaşadığı en büyük ihanete en büyük tepkiyi gençlerimiz gösterdi. 252 şehidimiz arasında bir sürü gencimiz var. Canları pahasına bu ülke için önemli işler yapabileceklerini gösteren bir gençliğe sahip olduğumuzu gördük, gençlere haksızlık ettiğimizi anladık. Gençlerimize daha fazla güvenmemiz gerektiğini 15 Temmuz bize göstermiş oldu. İnşallah bu süreç bizi daha iyiye götürecek bir süreç olur. Sizler gibi bu işin içinde gönüllü çalışanların tesirleri çok daha farklı oluyor. Size düşen görev çok daha farklı. Bu işin başarılması için aile, toplum, basın ve üniversite birlik ve beraberlik içerisinde ortak paydaşların etkili çalışması gerekiyor. Biz size güveniyoruz, aileleriniz, milletimiz size güveniyor daha iyisini başaracak kapasite sizde var yeter ki siz kendinize güvenin” diye konuştu. (EFE)