Valilik Toplantı Salonunda yapılan Vali Ahmet Hamdi Nayir başkanlığındaki toplantıya proje ortaklarından Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören, Domaniç Belediye Başkanı Saffet Acar, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KÜTSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Öncel, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Kütahya Koordinatörleri İskender Cem Leblebici ve Hacer Eriş, KÜSAD Başkanı Bayram Yıldız ile Proje Koordinatörü Ressam Nurhan Gezen katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Ahmet Hamdi Nayir, Domaniç’in zengin tarihi, kültürel ve doğal güzellikleriyle Kütahya’nın ortak bir değeri olduğunu belirterek,” Öncelikli hedefimiz Domaniç’i kendi halkımıza tanıtmak” dedi.

KÜSAD Başkanı Bayram Yıldız ile Proje Koordinatörü Ressam Nurhan Gezen proje hazırlıklarının tamamlandığını 74 eserin 2 Eylül’de sergileneceğini söyledi.

Verilen bilgiye göre, Domaniç ilçesinin tarihi ve doğal güzellikleri, turistik değerleriyle tanıtılarak turistik ve ekonomik gelişmesine katkı sağlamak amacıyla KÜSAD tarafından hazırlanan ve Kütahya Valiliği, Kütahya Belediyesi, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya İl Özel İdaresi, Domaniç Belediyesi ve Zafer Kalkınma Ajansı (ZEKA) iş birliğinde hayata geçirilen “Kuruluşun Beşiği Domaniç” projesi kapsamında KÜSAD’a bağlı 28 sanatçının 74 eseri, 737. Hayme Ana’yı Anma ve Göç Şenlikleri çerçevesinde 2 Eylül’de Domaniç’te sanatseverlerle buluşacak.

Kütahya Kültür ve Sanat Derneği (KÜSAD) sanatçıları, “Kuruluşun Beşiği Domaniç” projesi kapsamında Domaniç’in tarihi ve doğal güzelliklerini sanata dönüştürdüğü eserleriyle tanıtacak. 28 gönüllü sanatçının en az iki eserle katılacağı sergide sanatçılar Domaniç’in tarihi ve doğal güzelliklerini kaligrafi, yağlıboya, çini, el sanatları, sigrofitto, seramik, suluboya, özgün baskı, oyma, kalem işi, ebru ve minyatür sanatlarıyla tanıtacak.

İlk sergisini Domaniç’te açacak olan KÜSAD, “Kuruluşun Beşiği Domaniç” projesi kapsamında Domaniç’in zenginliklerini İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Eskişehir’de sanatseverlerle buluşturacak. Domaniç temalı eserler Eylül ve Ekim ayları içerisinde Sera AVM, Sevgi Yolu ve Çini Festivalinde de beğeniye sunulacak.(EFE)