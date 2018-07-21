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21 Temmuz 2018 12:02

Vali Nayir: "Her faaliyetin mutlaka bir hedefi olmalı"

Kütahya, 18.

Vali Nayir:

21 Temmuz 2018 12:02

Akdeniz Oyunları, Judo Yıldızlar Balkan Şampiyonası ve Kick Boks Türkiye Şampiyonası’nda üç ikincilik, iki üçüncülük elde etti.


Vali Ahmet Hamdi Nayir, Kütahya’yı temsilen gittikleri 18. Akdeniz Oyunları, Türkiye ve Balkan Şampiyonalarından madalyalarla dönen sporcuları ağırladı.


Valilik Toplantı Salonunda gerçekleşen ziyarette Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Sadık Ölçen, Kick Boks İl Temsilcisi ve Antrenör Ahmet Arabacı, Kick Boks Milli Hakemi Fatma Çakır, Antrenör İsmail Kevser ile başarılı sporcular Erol Bilgin, Tuğçe Sayıner, Kübra Tüfek, Eda Nur Akkaya ile Harun Demirel yer aldı.


Yarışmalar ve sporcular hakkında Vali Ahmet Hamdi Nayir’e bilgiler veren Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Sadık Ölçen, “Bu başarı, bu madalya kolay gelmiyor, çok çalışıyorlar. Sizin başarılı sporcularımızı makamınıza çıkarıp tebrik etmeniz en büyük yorgunluklarının gitmesine sebep oluyor” dedi.


Sporcuları tebrik eden ve elde edilen derecelerden duyduğu mutluluğu paylaşan Vali Ahmet Hamdi Nayir, “Her faaliyetin bir hedefi olmalı; eğitim, sağlık, spor, sanayi aklınıza ne geliyorsa. En kolay, en vazgeçilmez hedef de ne iş yapıyorsak onu en başarılı şekilde yapmak olmalı. Yalnızca derdimiz öğretmen olmak olmamalı, başarılı bir öğretmen olmalı. Yalnızca derdimiz sporcu olmak olmamalı, başarılı bir sporcu olmalı. Yalnızca derdimiz bir sanayici değil üretimiyle, yeni teknolojileriyle başarılı bir sanayici olmak olmalı. Başarının ölçüsü de bunlar. Girmiş olduğunuz turnuvalarda derece kazanıyorsanız demek ki başarılı olmuşsunuz diye düşünüyoruz. Mutlaka kendi başına da her faaliyet önemli. Dereceye girmeyen sporcularımız da hayatlarına sporu koymakla güzel bir şey yapıyorlar; ama başarı olarak düşündüğümüzde mutlaka başarıyı sağlamak, başarıyı elde etmek, dereceye girmek düşünülmeli. Sizler bu konuda sizden sonra gelecek nesillere de güzel örnekler oluyorsunuz. Kütahya’dan böyle bir başarının çıkması arkanızdan gelecek olan sporcular için de bir cesaret unsuru oluyor, ‘bizden bir şey olmaz’ duygusunu ortadan kaldırmış oluyor. Kütahya’dan da olur, Emet’ten de olur, Simav’dan da olur. Bunlar hiçbir coğrafi bölgenin tekelinde olan işler değil. Çalıştıktan, azmettikten sonra mutlaka hepsine yetecek bir fırsatımız var” dedi.


Konuşmaların ardından Vali Ahmet Hamdi Nayir başarılı sporcuları tebrik ederek madalyalarını ve hediyelerini takdim etti. (EFE)




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