Vali Nayir: İlin zenginliklerinden bir tanesi iyi yetişmiş insan zenginliği olması lazım

Bence ilin zenginliklerinden bir tanesi de iyi yetişmiş insan zenginliği olması lazım” dedi.

Vali Ahmet Hamdi Nayir, Kütahya Genç İşadamları Derneği (KÜGİAD) Yeni Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Bintepe'yi kabul etti. Valilik toplantı salonunda gerçekleşen ziyarette yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.

Vali Nayir'e kabullerinden dolayı teşekkür eden heyet amaçları ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Yeni yönetimin hayırlı olması temennisinde bulunan Vali Nayir, “İllerin tarih, kültür, yeraltı gibi farklı zenginlikleri var. Bence ilin zenginliklerinden bir tanesi de iyi yetişmiş insan zenginliği olması lazım” dedi.

Nayir,” Girişimci ruha sahip olanların sizler gibi bir araya gelip, birbirini destekliyor olması lazım. Eğer ilin böyle bir potansiyeli varsa, iş adamları çağa ayak uydurmuş, ne yapacağını bilen kişilerden oluşuyorsa ilin zenginliklerine bunu da katmak mümkün. Her şey elimizde var olur ama eğer bu zenginlikten mahrum olursanız istenilen sonucu elde etmede zorluk yaşarsınız. Dolayısıyla sizlerin tecrübe paylaşımları, cesaret verici yönlendirmelerine ihtiyaç var” diye konuştu.

Ziyaret karşılıklı fikir alışverişinin ardından sona erdi.(EFE)