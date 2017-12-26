Ürdün Milletvekili Dr. Ahmed El-Ragab, Mescidi Aksa Vaizi Şeyh Muhammed Alaref ile 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Monjet Ahmed’in konuşmacı olarak katıldığı panelin moderatörlüğünü Tavşanlı Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okul Müdürü Yrd. Doç Dr. Bülent Cırık yaptı.

Panele, Vali Ahmet Hamdi Nayir, AK Parti Kütahya Milletvekilleri Şükrü Nazlı ile Vural Kavuncu, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören, Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara, Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler, Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Ali İhsan Ertaş, STK temsilcileri, bazı daire müdürleri, akademisyenler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda 128 oyla kabul edilen Kudüs Tasarısı hakkında konuşan Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler, “Dünya üzerinde Cenab-ı Allah’ın emanetinde, korumasında olan bazı değerler, bazı yerler var. En son geçen hafta itibariyle Allah’ın emanetinde, Allah’ın korumasında olduğuna bizzat şahit olduğumuz yerlerden bir tanesi Kudüs gerçeği ortaya çıktı. Bir diğeri biliyorsunuz Kabe, bir diğeri de son dinin, son kitabı Hazreti Kur’an. Çanakkale’de verdiğimiz şehitler itibariyle benim inancım o. Son dinin temsilcisi İslam’ın bayraktarı bu necip milletin yaşadığı Anadolu vatanı da Cenab-ı Allah’ın emaneti ve koruması altında. Bu inancı taşıyoruz. One minute ile başlayan bir süreç var, devamında ‘Dünya beşten büyüktür’ ifadesi zahir oldu ve en son geçen hafta Birleşmiş Milletler’de dünya beşten büyüktür gerçeği tescillendi. Böylelikle Kudüs’ün, Yahudi zihniyetine ya da siyon tapınağına ev sahipliği yapamayacağı gerçeği de tüm dünya tarafından kabul edildi. Kudüs’ün gerçek sahibi olan Filistin halkı o toprakların üzerinde tekrar egemen olacak ve diyeceğiz ki İsrail diye bir devlet mi vardır?” dedi.

Panelin ardından konuklara teşekkür edip hediyelerini takdim eden Vali Ahmet Hamdi Nayir, "Tavşanlı’ya gelen ve Kudüs’ü anlatan değerli misafirlerimize Kütahya halkı adına teşekkür ediyorum. Burada halkımızı bilgilendirmek amacıyla böylesi güzel bir program düzenleyen kurumlarımıza da ayrıca teşekkür ederim. Türkiye için Kudüs her zaman önemli olmuştur olmaya da devam edecektir.Kudüs demek; aynı zamanda Mekke, Medine ve İstanbul da demektir" diye konuştu. (EFE)