Vali Ahmet Hamdi Nayir bu kapsamda Kütahya Merkeze bağlı Bölücek, Şair Şeyhi Dumlupınar ve Kirazpınar mahallelerini ziyaret etti, halkla bir araya geldi.

Bölücek Mahallesi Muhtarı Hüseyin Girgin, Şair Şeyhi Dumlupınar Mahallesi Muhtarı Bayram Bunar ile Kirazpınar Mahallesi Muhtarı Muharrem Korkmaz’dan mahallelerin genel durumu hakkında bilgiler alan Vali Ahmet Hamdi Nayir vatandaşların istek ve arzularını dinledi, not aldı.

Vali Nayir’e Belediye Başkan Yardımcısı Galip Gültekin, İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik ile bazı daire müdürleri eşlik etti.

"Çözümü birlikte bulacağız"

Merkezi ve yerel yönetimlerin tek gayelerinin vatandaşa hizmet götürmek, ihtiyaçlarını karşılamak olduğunu ifade eden Vali Ahmet Hamdi Nayir, “Emniyet, asayişten, eğitime kadar bütün konularda sizlerin ihtiyaçlarını gidermeye yönelik çalışmalarımızı yapıyoruz. Dolayısıyla bizler zaman zaman muhtarlarımızla, mahalledeki ve köydeki insanlarımızla bir araya gelerek devletin bize görev olarak verdiği konularda yaptıklarımızı, ihtiyaçlara yetip yetmediğini, sizlerin derdine çözüm olup olmadığını bir arada görüşme ihtiyacında oluyoruz. Problemlerin bitmesini beklemiyoruz. Problemler mutlaka var olacak, devam edecek; birini çözeceğiz, diğeri çıkacak. Çözebildiğimiz sürece problemlerin varlığından rahatsız değiliz. Hem merkezi yönetim hem yerel yönetimler sizlerin problemlerini çözmek için var; ama bazen süre, bazen personel, bazen bütçe yetmiyor ve bu işlerin aksadığı oluyor. Ancak köy ve mahallerimizde çok büyük sıkıntılarımız yok. Köylerimizde, mahallelerimizde kilitli taş döşenmemiş, yolları sıkıntılı olan yerimiz kalmadı sayılır” dedi.

"Hırsızlık olaylarında Türkiye ortalamasının daha önündeyiz"

Mülteciler tarafından mahalle yakınlarına kurulan çadırlar hakkında da konuşan Vali Ahmet Hamdi Nayir gerekli tedbirlerin alındığını söyledi. Vali Nayir, “Çadırlar konusunda geçen sene büyük bir yığılma oldu. Mülteciler, Türkiye genelinde kendi aralarında haberleşiyorlar. Hangi ilden destek alıyorlarsa o illere gidiyorlar. Kütahya’daki yardım kuruluşları gelen kişilere kapılarını sonuna kadar açmıştı. Bunun üzerine yardımları duyan Kütahya’ya geldi. Hal böyle olunca kimlik kontrollerini yaptık ve bir, iki hafta içerisinde tüm çadırları kaldırdık, yenileri de gelmedi o tarihten sonra. Bu sene yine yaz boyunca arkadaşlarımız buna dikkat edecekler. Mültecilerin ülkemize geldikten sonra kalacakları il belli, orayı terk etmemeleri lazım. Kütahya’ya gelenlerin çoğu üzerimize kayıtlı değil. Bu sene onlara daha da tedbirli bakalım” diye konuştu.

Vatandaşları hırsızlık olaylarına karşı uyaran Vali Ahmet Hamdi Nayir, “Kütahya olarak hırsızlıkların ortaya çıkarılmasında, suçluların bulunmasında Türkiye ortalamasının daha önündeyiz. Tanımadığınız araçların modelini, plakasını ve rengini mutlaka not edin. Karşılıklı yardımlaşarak hırsızlık olaylarını daha da aza indirmemiz mümkün” dedi. (EFE)