Vali Nayir: Spor, engelleri aşmada önemli bir araç

Lige yükselen Kütahya İşitme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Ahmet Şentürk ile yönetim kurulu üyeleri Vali Ahmet Hamdi Nayir’e nezaket ziyaretinde bulundu.

Kütahya İşitme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Ahmet Şentürk, Vali Ahmet Hamdi Nayir’e kabullerinden ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Vali Ahmet Hamdi Nayir, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Kütahya İşitme Engelliler Spor Kulübünü tebrik etti. “Başarı sağlanan imkanlarla her zaman orantılı olmuyor” diyen Vali Ahmet Hamdi Nayir, “Daha az imkanlara sahip olan kişiler, kurumlar daha fazla başarı sağlayabiliyor. Hatta bazen tam tersi oluyor, bütün imkanların önüne serildiği çocuklarımız başarısız olabiliyor ama hiçbir imkanı olmayan, çalışarak harçlığını kazanmaya çalışanlar daha başarılı olabiliyor. Onun için sizin işe adanmışlığınız önemli” dedi.

Sporu toplumda yaygınlaştırmaya çalıştıklarını kaydeden Vali Ahmet Hamdi Nayir, sporda 7’den 70’e herkese uygun bir alan olduğunu söyledi. Sporun engellilerin hayatındaki önemine de dikkat çeken Vali Nayir, “Kendi aralarındaki birlik ve beraberliği sağlamada, o engellerini aşmada, engellere rağmen başarı sağlamada spor çok güzel araçlardan bir tanesi. Belki evine kapanacak olan biri spor sayesinde dışarı çıkıyor, arkadaş edinmesi zor olan biri spor sayesinde daha kolay arkadaş ediniyor. Bu başarılarla da o engelin, hayatını ve başarısını engellemediğini göstermiş oluyor. Dolayısıyla bizler, herkese uygun bir spor olduğunu biliyoruz. 7’den 70’e engelli olanla olmayana mutlaka uygun bir spor dalı vardır. O spor dalı içerisinde de kendini hayata hazırlayacak, kendini faydalı hissedecek, başarılı olduğunu gösterecek bir fırsat bulabilir diye düşünüyoruz” diye konuştu.

Kütahya İşitme Engelliler Spor Kulübü yönetiminin istek ve arzularını dinleyen Vali Ahmet Hamdi Nayir, imkanlar dahilinde her zaman destekçileri olacağını söyledi. (EFE)