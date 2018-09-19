Vali Nayir: "Spor; sağlık, arkadaşlık, dostluk, güven ve başarıyı hazmetme demektir"

Kütahya İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı Vali Ahmet Hamdi Nayir başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantıya Vali Yardımcısı Arif Yalçın, İl Jandarma Komutanı Albay Tayfun Dündar, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Rüştü Kırış, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Sadık Ölçen ile kurul üyeleri katıldı.

Spor müsabakalarında oluşabilecek olumsuz olaylara dair alınması gereken güvenlik tedbirlerinin görüşülerek karara bağlandığı toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Ahmet Hamdi Nayir, Kütahya'ya yakışır bir sezon için gerekli tedbirlerin alındığını kaydetti.

Önceki sezonda çok büyük olaylarla karşılaşılmadığına da değinen Vali Nayir, "Spor deyince aklımıza sağlık, arkadaşlık, dostluk, kendine güven, başarıyı hazmetme, yeniliğe katlanabilme, değişik yerleri görüp dünyayı tanıyabilme gibi güzel hususlar geliyor. Maalesef spor deyince bazen de şiddet, gözümüzün görmek istemediği düzensizlikler de ortaya çıkabiliyor. Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi bizde de zaman zaman bu istenmeyen olaylarla karşılaşabiliyoruz. Onun için geniş katılımlı olarak ilimizde yapılacak spor müsabakalarının şiddete başvurulmadan, düzensizliği önleyecek şekilde neler yapılması gerektiği konusunda, toplantıda alınan kararlarla ilimize yakışır bir tarzda müsabakaları yapmaya çalışıyoruz. Geçen sene çok büyük olaylar yaşamadık ama gerginliklerin yaşandığı maçlarımız olmuştur. Bu sene yine alacağımız tedbirlerle yaşanabilecek olumsuzlukları en aza indirmek, sporun bütün olumlu yönlerinden istifade edip olumsuz yönlerinden uzak kalmak için gayret sarf edeceğiz. Hayırlı ve uğurlu bir sezon olsun inşallah. Kütahyamıza yakışan bir tarzda hem sporumuzu yapalım hem misafirlerimizi ağırlayıp, uğurlayalım" diye konuştu.

Vali Ahmet Hamdi Nayir'in konuşmalarının ardından 2018-2019 futbol sezonunda alınacak güvenlik tedbirleri görüşülerek karara bağlandı. (EFE)