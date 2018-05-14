Vali Nayir: Türkiye tarımda şanslı bir ülke

Kütahya Ziraat Odası Başkanı Ömer Demirtaş kabullerinden dolayı Vali Ahmet Hamdi Nayir’e teşekkür ederek Ziraat Odası faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.

İnsanlık tarihinde çiftçiliğin en eski sanatlardan biri olduğunu ifade eden Vali Ahmet Hamdi Nayir, avcılıkla geçimini sağlayan toplumların tarımı keşfetmesiyle birlikte tarımda sürekli gelişen bir sürece girildiğini söyledi. Vali Nayir, “O günden bugüne gelişen bir sistem var. Çiftçilik yeni teknik imkanlarla, makinelerle eski durumunu muhafaza etmeden modernleşerek günümüze kadar gelmiş” dedi.

Türkiye’nin tarım potansiyelleri konusunda şanslı bir ülke olduğunu da belirten Vali Nayir, tarımda bağımsızlığın önemine dikkat çekti. Her ülkenin çiftçilikle ilgili mutlaka bir projesi ve programı olduğundan söz eden Vali Nayir, “Devletler dışarıya çok bağımlı olmak istemezler. Kendi kendilerine yeter olmak isterler. Eğer gıda olarak dışarıya bağımlılıkları varsa bu ülkenin bağımsızlığını da etkileyecek diye düşünürler. Biz gıdamızı kendimiz üretelim ki bağımsızlığımızı garanti altına almış olalım. Tarımsal anlamda kendi kendine yetemeyen bir ülkede gıdada yaşanılan muhtaçlık, ithalat yapılan ülkeyle herhangi bir sorun yaşanıldığı takdirde aç kalma tehlikesiyle bile karşı karşıya bırakabilir. Hamdolsun ülkemiz o açıdan şanslı bir ülke. Kendine yetecek toprakları, her ürünü üretebilecek bir iklimi var. Çok yağış alan bir yer değilsek de yağış olarak dünya ortalamalarının üzerindeyiz” diye konuştu. (EFE)