Vatandaşın, vergilerini tam ve zamanında ödemesi halinde vergide adaletin sağlanacağını belirten Vali Ahmet Hamdi Nayir, vergi bilincinin çocuk yaşlardan itibaren aşılanması gerektiğini kaydetti.

Vali Nayir, “Vatandaş, vermiş olduğu verginin nereye gittiğini gördüğü takdirde vergisini daha kolay veriyor. Burada önemli olan durum vergi adaleti. Toplumun üzerindeki bu yükü adil dağıtabilmek önemli. Devletler bütün bunlara dikkat etmişler. Verginin ödeme gücüne göre belirlenmesi prensibiyle, herkese ödeme gücü miktarınca bir vergi tahakkuk ettirerek, gücüyle orantılı bir vergiyle adalet sağlamaya çalışmışlar. Burada asıl önemli görev de size düşüyor. Birileri tam olarak vergisini veriyor, birileri de kendi gelirine uygun vergiyi vermiyorsa bir adaletsizlik ortaya çıkıyor demektir. Bu da devlete ve vergi sistemine olan güveni sarsacak bir şeydir. Biz şuna inanıyoruz; adaletli bir vergi verilse birçok kesimin de vergisi düşebilir, düşer de. Eğer kişi kendi gelirini tam olarak beyan etmiyorsa, daha az vergi ödemeyi tercih etmişse devlet belirli kesimlerinin vergisini artırmak zorunda olur. Bu konudaki en büyük görev de maliye teşkilatlarımıza düşüyor. Eğer arkadaşlarımız görevlerini tam yaparsa vergi adaletini ve devlete olan güveni sağlama konusunda daha iyi bir noktaya gelebiliriz. Bu vatandaşı anlamamak değildir. Vatandaşa da durumu anlatarak, özellikle kendi beyanlarıyla vergi ödeyen kişilerle ilgili olarak denetim görevini hakkıyla yapmak gerekiyor. Bu haftalar kendi iç dünyamızda, kendi maliye teşkilatımızda bunun anlaşılmasına sebep olmalı. Vatandaş nezdinde baktığımızda bunun bir mükellefiyet, angarya gibi değil de ihtiyaçların karşılanması için yapılan bir çalışmadır. Kutsal bir görev diye düşünmek ve bunu anlatabilmek lazımdır” diye konuştu. (EFE)