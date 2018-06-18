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18 Haziran 2018 15:59

Vali Nayir ve Başkan Yılmaz, İl Özel İdaresi personeliyle bayramlaştı

Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir ve Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, Ramazan Bayramı sonrası İl Özel İdaresi personeliyle bayramlaştı.

Vali Nayir ve Başkan Yılmaz, İl Özel İdaresi personeliyle bayramlaştı

18 Haziran 2018 15:59


İl Özel İdaresi personelinin bayramını tebrik eden İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, “Bu ülkeyi kanlarıyla, canlarıyla bize bağışlayan şehitlerimize ve gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Ülkemizi bugün itibariyle kar, kış demeden Kandil’de, Gabar’da, Afrin’de ülkemizin bütünlüğü, bağımsızlığı ve istikrarı için mücadele eden tüm askerlerimize selam olsun diyorum. Onlar orada ülkemizin bağımsızlığı, birliği ve bütünlüğü için görev yaparken bize düşen sorumluluk da ilimize bize ayrılan hizmet alanı içerisinde en güzel hizmetleri yaparak bu ülkeyi daha müreffeh, daha yaşanılabilir, daha demokratik bir hale getirmek. Birlikte çalışmaktan son derece onur duyduğum sizlerin bayramını kutluyorum, ailenizle birlikte daha nice bayramlarda buluşmak üzere, hepinize saygılar sunuyorum” ifadelerini kullandı.


Ramazan ayını ve bayramı huzur içerisinde geride bırakmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Vali Ahmet Hamdi Nayir, “Dünyanın birçok yerinde savaş, baskı ve zulüm varken bizler ülkemizde güvenlik, asayiş içerisinde bir bayramın mutluluğunu yaşamış olduk. Ramazan ayı ve bayram bizlerin hayatında önemli yer tutan kıymetli günler. Ramazan ayının ağırlıklı olarak fert hayatımızda olumlu gelişmelere sebep olmasını ister ve bekleriz, inşallah da öyle olur. Bize sabrı, şükrü, disiplini, irademize sahip olmayı öğretir, inşallah da öyle olmuştur” diye konuştu.


Bayramlaşma törenine, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak ve Yol-İş Sendikası Kütahya Şube Başkanı Ali Okçu da katıldı. (EFE)




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