Vali Nayir’den Belediye Başkanı Mehmed Ali Saraoğlu’na plaket

Gediz Gençlik Merkezi’ndeki toplantıya Kütahya Valisi, Ahmet Hamdi Nayir Gediz Kaymakamı Avni Kula, Gediz Belediye Başkanı Dr.Mehmed Ali Saraoğlu, Gediz OSB yönetimi ile sanayi temsilcileri katıldı.

Toplantının açılışında bir konuşma yapan Vali Ahmet Hamdi Nayir, OSB’lere neden ihtiyaç duyulduğunu anlattığı konuşmasında; “Sanayiyi bir alanda toplayıp, altyapı ihtiyaçlarını tek elden, düzenli bir şekilde sağlamak, gerekirse etrafını kapatarak güvenliğini oluşturmak, ihtiyaç duyulan kaliteli enerjiyi, kaliteli doğalgazı, kesintisiz ve standardına uygun olarak sağlayabilmek. Aynı zamanda OSB’lerinin çevre ile ilgili işlerini de tek elden yürütmek bizim temel amaçlarımızdır. OSB’lerde merkezi idarenin temsilcileri, yerel yönetimin temsilcileri ve sanayi temsilcilerinin olması da buna güç katacak bir husus olarak düşünülmüş. Olması ve yapılması gereken işlerin kararlarını en rasyonel şekilde verecek bir yönetim yapısı ortaya konmaya çalışılıyor” diye konuştu.

Sanayi gelişirken çevrenin unutulmaması gerektiğine de dikkat çeken Vali Ahmet Hamdi Nayir çevreye zarar vermeyen üretim vurgusu yaptı. Vali Nayir, “Her OSB kendisine yatırımcı çekme gayreti içerisinde. Hiçbir zaman tek taraflı düşünmüyoruz, herkesin görevinin öneminin farkındayız. Sanayi de önemli, çevre de önemli, insan sağlığı da önemli. Bunların hepsini beraber düşünürsek sürdürülebilir bir kalkınmayı oluştururuz. Yoksa çevreye zarar verecek bir sanayiyi de insan sağlığına zarar verecek bir hususu da istemiyoruz. Bunlar çözümü olmayacak şeyler değil. Çözümü var ama tüm bunların bir maliyeti var. O maliyete katlanıldığı takdirde çözümü olmayacak hiçbir husus yok” dedi.

Vali Ahmet Hamdi Nayir’in konuşmalarının ardından Gediz Organize Sanayi Bölgesi’nin yeni yönetimi belirlendi. Gediz OSB yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Başol, Yönetim Kurulu Başkan Vekili İshak Pekbilgin olurken yönetim kurulu ise Şerafettin Aşık, Mehmet Kıcıroğlu, Bahri Uluten isimlerinden oluştu.

Vali Ahmet Hamdi Nayir; Toplantının sonunda Gediz Organize Sanayi Bölgesi’nin açılışından bugüne kadar yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Gediz Belediye Başkanı Dr.Mehmed Ali Saraoğlu’na teşekkür plaketi takdim etti.

Gediz OSB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Başol ise Gediz Organize Sanayi Bölgesi’nin açılışından bugüne kadar yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Mimar Sabri Perşan’a teşekkür plaketi verdi.(EFE)