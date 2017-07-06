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06 Temmuz 2017 11:19

Vali Nayir’den Türk Telekom İl Müdürü Özgül’e: "Devrik direkler ve sarkmış teller Kütahya’ya yakışmıyor"

Kütahya Türk Telekom İl Müdürü Fatih Özgül, Vali Ahmet H.

Vali Nayir’den Türk Telekom İl Müdürü Özgül’e:

06 Temmuz 2017 11:19

Nayir’e nezaket ziyaretinde bulundu.


Vali Nayir’in makamında gerçekleşen ziyarette Türk Telekom İl Müdürü Fatih Özgül faaliyet programı ve çalışmalar hakkında bilgiler verdi.


Köklü bir teşkilat olan Telekom’a devrik direkler ve sarkık tellerin yakışmadığını şehrin görüntüsüne yakışır şekilde bir çalışma başlatılması gerektiğini ifade eden Vali Ahmet H. Nayir, “Önemli bir sorumluluğu devralan Telekom’un altyapısında çok önemli hizmetler var, her vatandaş ve muhtar toplantısında Telekom’a ait konular gündeme getiriliyor. İşin hizmet boyutuyla baktığımızda telefon hatlarının sarkık olmasını, direklerinin devrik olmasını milletimiz bu büyük teşkilata yakıştırmıyor. Bunlar ciddi kazalara da sebep olabiliyor. Kaymakamlarımıza, muhtarlarımızla iletişime geçip nerede yıkık direğimiz, sarkık telimiz var hepsinin listesini çıkarıp yeni gelen müdürümüze iletelim, bunlarla ilgili yatırım çalışması başlatsın, Telekom’a yakışır görüntü kazandırılsın talimatı verdim. Diğer taraftan hırsızlık olayları en çok Telekom hatlarında oluyor. Jandarmamız hatların kontrolü, çalınmasını engellemek açısından sizle ortak bir çalışma yürütüyor” diye konuştu.


Eksiklerin tespit edilerek biran önce giderileceğini belirten Kütahya Türk Telekom İl Müdürü Fatih Özgül, “Yeni yönetimimizle beraber aktif bir çalışma içerisine gireceğiz. Bakır üzerine değil daha çok fiber veya GSM üzerinden hareket etmeye çalışıyoruz. Bundan sonra biraz daha toparlamış olacağız. Bir emriniz varsa emrinizdeyiz” dedi. (EFE)




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