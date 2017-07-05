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05 Temmuz 2017 11:19

Vali Nayir’e ’15 Temmuz demokrasi şehitlerini anma’ tablosu

Kütahya’da bir şirket, 15 Temmuz şehitlerinin isimlerini yaşatmak için ‘15 Temmuz Demokrasi Şehitlerini Anma Panosu’ oluşturdu.

Vali Nayir’e ’15 Temmuz demokrasi şehitlerini anma’ tablosu

05 Temmuz 2017 11:19


Vali Ahmet H. Nayir’i makamında ziyaret eden şirketin yönetim kurulu başkanı Üzeyir Turgut, 15 Temmuz şehitleri anısına hazırlanan panoyu Vali Nayir’e takdim etti.


Ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek çalışmalarından dolayı Üzeyir Turgut’a teşekkür eden Vali Ahmet H. Nayir, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, darbe girişimi sırasında darbeci General Semih Terzi’yi vurduktan sonra şehit edilen Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir, 15 Temmuz Demokrasi Şehitlerinin isimleri, 15 Temmuz darbe girişiminde önemli anların yaşandığı noktalardan biri olan Boğaziçi Köprüsü ve Bakara Suresi’nin 154. ayetinin yer aldığı ‘15 Temmuz Demokrasi Şehitlerini Anma Panosu’nun Kütahya Valiliği hizmet binasında herkesin göreceği uygun bir alanda değerlendirileceğini söyledi.


15 Temmuz’un atlatıldığını kaydeden ancak riskin hala sürdüğüne dikkat çeken Vali Ahmet Hamdi Nayir geçmişini unutan milletlerin geleceğinden söz edilemeyeceğini ifade etti. (EFE)




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